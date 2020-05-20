2020-05-20T10:48:12+03:00
Общество

В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

Большинство больных - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике заразились 2475 граждан.С начала пандемии в республике заразились 2475 граждан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса. Большинство из них зафиксировано в Казани (63), оставшиеся - в Апастовском (5), Высокогорском (3), Дрожжановском (2), Кайбицком (1) и Пестречинском (1) районах.

- 2 случая – завозные, 73 – контактные. 27 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди инфицированных четверо несовершеннолетних, 14 человек - в возрасте от 18 до 30 лет, 24 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 9 - от 60 до 70 лет, 5 - от 70 до 80 лет, 3 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 2475 зараженных коронавирусом. На данный момент 1452 из них выздоровели, 8 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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