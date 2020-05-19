В Пестречинском районе Татарстана детсад посадили на карантин из-за covid-19 у одной из мам

Не принимали малышей сегодня, 19 мая, в детсаду "Золотая рыбка" в ЖК "Светлый" Пестречинского района республики. Мама одного из воспитанников садика сдала положительный тест на covid-19.

В администрации Пестречинского района информацию подтвердили, и сообщили, что информация пришла еще вчера, и в детсад приезжали представители Роспотребнадзора, врач-терапевт и врач-педиатр. У взрослых и воспитанников срочно взяли анализы на коронавирусную инфекцию.

- В детсаду проводится полная дезинфекция помещений и площадок для прогулок малышей, - сообщили в администрации района. - Работу детского дошкольного учреждения приостановили до получения результатов анализов.