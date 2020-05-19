2020-05-19T19:06:52+03:00
Общество

В Пестречинском районе Татарстана детсад посадили на карантин из-за covid-19 у одной из мам

В детском дошкольном учреждении работали представители Роспотребнадзора республики
Лика ИСАЕВА
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Детей в группы не пускают с 19 мая.Детей в группы не пускают с 19 мая.
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Не принимали малышей сегодня, 19 мая, в детсаду "Золотая рыбка" в ЖК "Светлый" Пестречинского района республики. Мама одного из воспитанников садика сдала положительный тест на covid-19.

В администрации Пестречинского района информацию подтвердили, и сообщили, что информация пришла еще вчера, и в детсад приезжали представители Роспотребнадзора, врач-терапевт и врач-педиатр. У взрослых и воспитанников срочно взяли анализы на коронавирусную инфекцию.

- В детсаду проводится полная дезинфекция помещений и площадок для прогулок малышей, - сообщили в администрации района. - Работу детского дошкольного учреждения приостановили до получения результатов анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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