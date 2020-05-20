Ульяновская область получит 176,9 миллиона рублей на поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Стало известно, что Ульяновская область получит 176 миллионов 912 тысяч рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают гражданам с коронавирусом. Деньги будут выделены из федерального бюджета России за счет ассигнований резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Правительства страны Андрей Белоусов.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выявлено 1462 случая COVID-19. Выздоровели на данный момент 370 зараженных, еще пятеро – скончались. Ранее глава области Сергей Морозов говорил, что на плато они выйдут не раньше середины июня.