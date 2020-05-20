Марий Эл получит 177,1 миллиона рублей на поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Стало известно, что Марий Эл получит 177 миллионов 65 тысяч рублей на выплаты медицинским работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Деньги будут выделены из федерального бюджета России за счет ассигнований резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Правительства страны Андрей Белоусов.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 1285 зараженных COVID-19. Существенная их часть – 910 человек – уже выздоровела, но зафиксировано также и 8 летальных случаев.