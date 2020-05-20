2020-05-20T13:08:20+03:00
Общество

Марий Эл получит 177,1 миллиона рублей на поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Правительства России Андрей Белоусов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги направлены из резервного фонда Правительства России.Деньги направлены из резервного фонда Правительства России.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стало известно, что Марий Эл получит 177 миллионов 65 тысяч рублей на выплаты медицинским работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Деньги будут выделены из федерального бюджета России за счет ассигнований резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Правительства страны Андрей Белоусов.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 1285 зараженных COVID-19. Существенная их часть – 910 человек – уже выздоровела, но зафиксировано также и 8 летальных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АЛЛАТРА ТВ – модный мировой тренд
Все чаще на мероприятиях, форумах и просто на улицах городов во время соцопросов можно увидеть приветливых журналистов с бело-голубыми логотипами телевидения. Это – волонтеры АЛЛАТРА ТВ. Что это за социально-культурный феномен – давайте исследовать вместе
Люди-легенды: Кто определил жизненный путь известных татарстанцев?
Образование ТАССР в 1920 году дало новый импульс для ее активного развития. В основе нынешнего процветания республики лежат самоотверженный труд, вдохновение, созидательная энергия многих татарстанцев на протяжении этой сотни лет
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Новости 24