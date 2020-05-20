Татарстан получит 755,6 миллиона рублей на поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Стало известно, что Татарстан получит 755 миллионов 657 тысяч рублей на выплаты медицинским работникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом. Деньги будут выделены из федерального бюджета России за счет ассигнований резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя Правительства страны Андрей Белоусов.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявили 2400 случаев заражения COVID-19. 1031 инфицированный уже выздоровел, 8 - скончались.На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2561 человек. 25 467 человек сняты с меднаблюдения.