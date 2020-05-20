2020-05-20T13:08:20+03:00
Общество

Чувашии вошла в топ-3 регионов России по поддержке медиков, которые борются с коронавирусом

В республике также было выделено 28 миллионов рублей на выплаты тем медработникам, которые не попадают в федеральный список
Алина ГАБДУЛИНА
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Чувашия стала третьей в рейтинге после Самарской и Кемеровской областей.Чувашия стала третьей в рейтинге после Самарской и Кемеровской областей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чувашия в топ-3 регионов России по эффективности мер поддержки медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Республика стала третьей в рейтинге после Самарской и Кемеровской областей.

Исследователи отметили, что в Чувашии было выделено 28 миллионов рублей на региональные выплаты тем медработникам, которые не попадают в федеральный список, но также борются с пандемией. При этом из федерального бюджета региону было направлено более 124 миллионов рублей.

Отметим, что экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию распространению COVID-19 с 11 по 17 мая. Лучшие выбирались и среди следующих направлений:

- Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

- Меры по профилактике и нераспространению коронавируса.

- Солидарность общества.

- Меры поддержки предприятий и их работников.

- Меры поддержки семьи и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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