Чувашии вошла в топ-3 регионов России по поддержке медиков, которые борются с коронавирусом
Чувашия в топ-3 регионов России по эффективности мер поддержки медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Республика стала третьей в рейтинге после Самарской и Кемеровской областей.
Исследователи отметили, что в Чувашии было выделено 28 миллионов рублей на региональные выплаты тем медработникам, которые не попадают в федеральный список, но также борются с пандемией. При этом из федерального бюджета региону было направлено более 124 миллионов рублей.
Отметим, что экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию распространению COVID-19 с 11 по 17 мая. Лучшие выбирались и среди следующих направлений:
- Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
- Меры по профилактике и нераспространению коронавируса.
- Солидарность общества.
- Меры поддержки предприятий и их работников.
- Меры поддержки семьи и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU