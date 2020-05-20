Чувашии вошла в топ-3 регионов России по поддержке медиков, которые борются с коронавирусом

Чувашия в топ-3 регионов России по эффективности мер поддержки медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Республика стала третьей в рейтинге после Самарской и Кемеровской областей.

Исследователи отметили, что в Чувашии было выделено 28 миллионов рублей на региональные выплаты тем медработникам, которые не попадают в федеральный список, но также борются с пандемией. При этом из федерального бюджета региону было направлено более 124 миллионов рублей.

Отметим, что экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию распространению COVID-19 с 11 по 17 мая. Лучшие выбирались и среди следующих направлений:

- Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

- Меры по профилактике и нераспространению коронавируса.

- Солидарность общества.

- Меры поддержки предприятий и их работников.

- Меры поддержки семьи и детей.