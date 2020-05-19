«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн

Билайн объединил телеком услуги и цифровые сервисы для развлечений и досуга в одной линейке тарифов «Не один дома». В ее состав вошли сразу четыре сервиса: «Билайн ТВ», «Музыка Билайн», «Билайн.Журналы» и «Облако Билайн».

«Не один дома» – линейка новых цифровых тарифов, в которой включено все, что нужно современным пользователям каждый день: популярные развлекательные сервисы и приложения с доступ к последним новинкам кино, музыкальным трекам, прессе и облаку для хранения фото и другого контента, пакеты минут, SMS и интернета. Теперь клиентам не нужно оплачивать все приложения отдельно, они уже включены в новые тарифные планы.

Стоимость цифровых тарифов в Казани и других городах Республики Татарстан начинается от 500 рублей в месяц.

СМОТРИ, ГДЕ УГОДНО

Сервис «Билайн ТВ» в рамках линейки «Не один дома» открывает пользователям доступ к тысяче фильмов, новинкам кинопроката, популярным сериалам и мультфильмам. Поклонники ТВ-эфира также смогут смотреть любимые программы – в рамках тарифа доступно более 160 ТВ-каналов разных тематик.

Сервис доступен на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, на телевизорах LG, Samsung с поддержкой Smart TV, на ТВ-приставках Билайн ТВ и BeeBox, на устройствах под управлением Android TV, а также на сайте.

СЛУШАЙ НОН-СТОП

Приложение «Музыка Билайн» (16+) насчитывает более 30 млн музыкальных треков популярных исполнителей и групп со всего мира разных жанров и направлений. В приложении можно слушать музыку без рекламы даже в фоновом режиме смартфона, создавать неограниченное количество собственных подборок, а также скачивать любимые треки в избранное.

Слушать музыку можно как в приложении, так и на сайте.

ЧИТАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Сервис «Билайн.Журналы» – это доступ к онлайн-версиям всех популярных печатных изданий страны, подкастам и тематическим лекциям. Помимо свежих выпусков журналов в приложении есть доступ к архиву изданий. Кроме этого, в приложении автоматически формируется подборка материалов с учетом индивидуальных интересов пользователей.

Читать любимую прессу можно как в приложении, так и на сайте.

СОХРАНЯЙ НАВСЕГДА

Сервис «Облако Билайн» – это облачное хранилище для всех самых важных фотографий, файлов, контактов и другого контента, доступ к которому можно настроить только для себя или нескольких самых близких людей. В рамках подписки «Не один дома» ежемесячно пользователем будет доступно 10 ГБ для хранения данных. Также в приложении есть возможность делиться фото или иным контентом с друзьями с помощью коротких ссылок.

Доступ к важным файлам осуществляется как через сервис «Облако Билайн» на смартфоне, так и через сайт для пользователей компьютеров.

КАЧАЙ БЕЗ ОСТАНОВКИ И ГОВОРИ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ

В состав каждого тарифа из линейки «Не один дома» входят пакеты минут и интернета. Пакет минут рассчитан с учетом звонков на все направления в России, а мобильный трафик при использовании приложений Билайн не расходует пакет интернета. Поэтому тратить его клиенты могут на свое усмотрение: на другие приложения, общение в социальных сетях и мессенджерах, почтовые сервисы, поисковики, онлайн-покупки и многое другое.

Доступ к «Билайн ТВ» действует в течение года с момента активации сервиса, к «Музыка Билайн», «Билайн Журналы» и «Облако Билайн» – на всё время пользования тарифным планом.

Более подробная информация о цифровых тарифах «Не один дома» доступна в приложении «Мой Билайн» и на сайте.