2020-05-20T13:08:20+03:00
Здоровье

В Чебоксарах больного коронавирусом прооперировали прямо в палате

Пациент находился на долговременной вентиляции легких
Лика ИСАЕВА
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Транспортировать пациента было большим риском.Транспортировать пациента было большим риском.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пациенту, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, операцию провели медики БСМП Чебоксар. Правда, пришлось им это делать прямо в палате интенсивной терапии реанимационного отделения.

Дело в том, что пациент находился на долговременной искусственной вентиляции легких. Ему необходимо было обеспечить доступ в трахею. Это стандартная процедура для лечения больного с острой дыхательной недостаточностью, поясняют в БСМП Чебоксар.

Операцию проводил главный врач БСМП Ильдар Абызов, которому помогали врач-оториноларинголог Павел Андреев и анестезиолог реаниматолог Герман Краснов.

- Операцию пришлось проводить в палате, поскольку даже транспортировка в операционную – риск для пациента, - сообщили в Минздраве Чувашии. - Своевременно проведенная трахеостомия - это залог раннего возвращения пациента к ясному сознанию, самостоятельному дыханию и выздоровлению. Операция прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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