В Чебоксарах больного коронавирусом прооперировали прямо в палате

Пациенту, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, операцию провели медики БСМП Чебоксар. Правда, пришлось им это делать прямо в палате интенсивной терапии реанимационного отделения.

Дело в том, что пациент находился на долговременной искусственной вентиляции легких. Ему необходимо было обеспечить доступ в трахею. Это стандартная процедура для лечения больного с острой дыхательной недостаточностью, поясняют в БСМП Чебоксар.

Операцию проводил главный врач БСМП Ильдар Абызов, которому помогали врач-оториноларинголог Павел Андреев и анестезиолог реаниматолог Герман Краснов.

- Операцию пришлось проводить в палате, поскольку даже транспортировка в операционную – риск для пациента, - сообщили в Минздраве Чувашии. - Своевременно проведенная трахеостомия - это залог раннего возвращения пациента к ясному сознанию, самостоятельному дыханию и выздоровлению. Операция прошла успешно.