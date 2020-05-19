Казанские ученые разработали комикс-тест для изучения травли детей в школе

Научный сотрудник центра педагогических исследований института психологии КФУ Елена Семенова и некогда ее коллега, а сейчас сотрудник факультета педагогического образования Университета Ювяскюля (Финляндия) Дарья Ханолайнен создали инструмент оценки случаев травли среди подростков.

По задумке ученых участники своеобразного теста получают неполные, проблемные комиксы, которые они должны завершить сами. После выполнения задания, с детьми проводятся индивидуальные интервью.

В экспериментальном исследовании уже приняли участие 19 школьников из Казани в возрасте 15-16 лет. Над завершением комиксом они работали 20 минут.

- Во время дальнейшего интервьюирования ученые избегали использования слов «травля» и «буллинг», чтобы дать возможность участникам без давления и наводящих вопросов самим оценить климатическую ситуацию в классе. Это было особенно важно сделать в российском контексте, потому что слово «травля» имеет отрицательную коннотацию на русском языке, - отмечают в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.- Исследователи пришли к выводу, что дети могли бы открыто говорить с исследователями и делиться своими проблемами и неприятными воспоминаниями, опираясь на разработанную в КФУ методологию.

Известно, что ученые представят свой метод на VI Международном форуме по педагогическому образованию 2020, который казанский вуз проводит в виртуальном формате.