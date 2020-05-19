В Иркутской области от коронавируса скончался нефтяник из Татарстана

В больнице Усть-Кута (Иркутская область) после продолжительного лечения скончался 58-летний житель Татарстана. У мужчины диагностировали коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, спасти вахтового рабочего не удалось.

Для Татарстана это седьмая жертва новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением covid-19.

О погибшем известно то, что он приехал на вахту, работал на одном из нефтяных месторождений Иркутской области.

Отметим, что по данным на 19 мая в Татарстане было зафиксировано 88 новых случаев коронавируса. В этот же вторник также было сообщено, что в республике инфекцию победили 106 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казань с работы в Якутии на самолете вернули 26 вахтовых сотрудников

У них уже взяли анализы на коронавирус и поместили на двухнедельный карантин (подробности)