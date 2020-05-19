2020-05-19T14:51:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Иркутской области от коронавируса скончался нефтяник из Татарстана

Мужчина находился на лечении в больнице
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Несмотря на все усилия врачей, жизнь мужчине спасти не удалось.Несмотря на все усилия врачей, жизнь мужчине спасти не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В больнице Усть-Кута (Иркутская область) после продолжительного лечения скончался 58-летний житель Татарстана. У мужчины диагностировали коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, спасти вахтового рабочего не удалось.

Для Татарстана это седьмая жертва новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением covid-19.

О погибшем известно то, что он приехал на вахту, работал на одном из нефтяных месторождений Иркутской области.

Отметим, что по данным на 19 мая в Татарстане было зафиксировано 88 новых случаев коронавируса. В этот же вторник также было сообщено, что в республике инфекцию победили 106 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казань с работы в Якутии на самолете вернули 26 вахтовых сотрудников

У них уже взяли анализы на коронавирус и поместили на двухнедельный карантин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%
В Татарстане на 12 лет осудили мужчину, 20 раз ударившего ножом дочь подруги
После пандемии коронавируса в Чебоксарах могут появиться онлайн-садики
«Это очень тяжелое время для нашего зоопарка»: в казанской «Реке Замбези» рассказали об убытках из-за коронавируса
В Марий Эл построят инфекционный корпус Детской республиканской больницы
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
В Татарстане увеличилось количество желающих работать в госсекторе на фоне кризиса
"Рубин" вошел в число 14 самых странных чемпионов футбольной Европы
В Татарстане колледжи и техникумы могут вернуться к очному обучению
Жители Чебоксар могут лишиться безлимитных проездных
К 8 годам колонии приговорили татарстанца за финансирование террористической организации
На пожаре в казанской пятиэтажке один человек погиб и пять спасено
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Татарстане сделали более 100 тысяч тестов на коронавирус
В Казани во время пожара мужчина получил ожоги 95% тела
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
В Казань вернулись вахтовики из Якутии
В Татарстане госавтоинспекторы помогли водителю заменить колесо
Благодаря приставам в Марий Эл дети-сироты получили жилье
В Казани во время пожара погиб мужчина и спасли пятерых жильцов
В Казани под колесами иномарки погибла женщина
В Татарстане в реке нашли тело мужчины
В Татарстане с 20 мая закрывают дорогу Актаныш - Поисево
В Казани увековечат память генерал-майора Гайнуллы Шакирова
Чебоксары за 103,9 миллиона рублей возьмут в лизинг уличные светильники
В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик
Нападающий «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ