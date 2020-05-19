2020-05-19T11:29:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выздоровели еще 106 человек зараженных коронавирусом

С начала пандемии инфекцию в республике победил уже 1031 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала исследований в республике провели более 100 тысяч тестов на COVID-19.С начала исследований в республике провели более 100 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Татарстане выздоровели еще 106 зараженных коронавирусом граждан. Так, число переболевших инфекцией в республике выросло до 1031.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2561 человек. 25 467 человек снято с меднаблюдения. С начала исследований проведено 100 618 тестов на COVID-19, - сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2400 случаев заболевания COVID-19. Наряду с выздоровлениями, зафиксировано восемь летальных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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