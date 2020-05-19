В Татарстане выздоровели еще 106 человек зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выздоровели еще 106 зараженных коронавирусом граждан. Так, число переболевших инфекцией в республике выросло до 1031.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2561 человек. 25 467 человек снято с меднаблюдения. С начала исследований проведено 100 618 тестов на COVID-19, - сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2400 случаев заболевания COVID-19. Наряду с выздоровлениями, зафиксировано восемь летальных случаев.