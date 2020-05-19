2020-05-19T11:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 50 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике заразились 1285 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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910 из ранее зараженных уже выздоровели, 8 - скончались.910 из ранее зараженных уже выздоровели, 8 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 50 человек. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, число зараженных с начала пандемии в республике достигло 1285. 910 из них уже выздоровели, 8 - скончались.

- В инфекционных стационарах республики лечится 342 человека. Из них с пневмонией – 299, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 97. В тяжелом состоянии 145 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 192, легкой степени тяжести – 5. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 166 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщал накануне Минздрав Марий Эл.

Обновленных данных ведомство пока не дает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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