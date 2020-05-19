В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 76 человек

По последним данным, в Чувашии выявлено 1863 случая коронавируса. О 76 последних зараженных во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне Минздрав республики сообщало о том, что под медицинским наблюдением находятся 1285 человек. Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.

Отметим, что на данный момент в Чувашии 559 инфицированных выздоровели, 8 - скончались.