В Ульяновской области коронавирусом заразились еще 96 человек
С начала пандемии в регионе выявили уже 1462 случая заболевания
Под наблюдением в регионе сейчас находится 7576 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 96 граждан. Об этом утром во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в регионе выявлено 1462 случая заражения. 370 граждан уже выздоровели, пятеро - скончались.
- Под наблюдением сейчас находится 7576 человек, снято с наблюдения – 4015, - сообщает Роспотребнадзор области.
ИСТОЧНИК KP.RU