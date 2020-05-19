В Ульяновской области коронавирусом заразились еще 96 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 96 граждан. Об этом утром во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 1462 случая заражения. 370 граждан уже выздоровели, пятеро - скончались.

- Под наблюдением сейчас находится 7576 человек, снято с наблюдения – 4015, - сообщает Роспотребнадзор области.