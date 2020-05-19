В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 88 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (51). 12 человек из Набережных Челнов, 5 - из Зеленодольского района, 3 - из Арского района, по 2 - из Атнинского и Сабинского районов, по 1 - из Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Лаишевского, Мензелинского, Нижнекамского, Сарманского, Тетюшского и Ютазинского районов.

-1 случай – завозной, 87 – контактные. 20 человек госпитализировано, 68 получают лечение на дому (лёгкая или бессимптомная форма), - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что 23 инфицированным от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 16 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет, 1 - от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике зафиксировано 2400 случаев заражения. 1301 заболевший выздоровел, 8 - скончались.