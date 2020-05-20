Олег Николаев: Делаем всё по принципу «инвестор для Чувашии», а не «Чувашия для инвестора»

В последние годы Республика Чувашия переживает не лучшие времена: закрывались предприятия, а следом просели рынок труда и уровень доходов населения. Следом началась трудовая миграция, причем не в пользу республики. В конечном итоге регион попал в десятку неблагополучных субъектов страны по показателям социально-экономического развития.

Сейчас власти региона предпринимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. «Комсомолка» изучила особенности внутренней политики республики, которые произошли с начала 2020 года.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

В конце января Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олега Николаева. В первую очередь чиновник провел «инвентаризацию» бюджета.

- Мы приостановили принятие уже подготовленного предшествующим руководством бюджета, в сжатые сроки провели анализ и пересмотрели бюджетные обязательства, добавив туда несколько акцентов, - рассказал в интервью одному из информагентств России Олег Николаев.

За счет перераспределения средств удалось изменить объемы социальной поддержки различных целевых групп. Так, например, появилась возможность поддержать муниципалитеты республики - им в этом году в качестве субсидий направят 3,5 миллиарда рублей. На что в первую очередь потратить эти средства, районные власти определят самостоятельно.

В преддверии 75-й годовщины Победы, по словам Николаева, удалось выделить средства на региональные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. В итоге к федеральной выплате в размере 75 тысяч рублей республика добавила каждому ветерану по 25 тысяч рублей.

Еще один акцент был сделан на поддержку сельской ипотеки. Ставки оказались беспрецедентно низкие. Например, многодетные семьи, родители которых работают в сельском хозяйстве, могут претендовать на ставку 0,1% годовых. Для тех, кто выбрал жизнь и работу на селе, ставка составит 1 - 2% годовых.

Кроме того, удалось в полтора раза - до 150 тысяч рублей - увеличить региональный материнский капитал (из этой суммы 20 тысяч рублей теперь можно получить сразу на неотложные нужды), впервые за несколько лет смогли проиндексировать и другие социальные выплаты.

Ряд нововведений, к слову, если не улучшат финансовое положение, то позволят упростить жизнь населению. Так, в апреле принят закон «О детях войны», затрагивающий 70 тысяч жителей Чувашии. Теперь родившиеся в период с июня 1927-го по сентябрь 1945 года смогут в приоритетном порядке получать ряд услуг.

В ПОИСКАХ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ряд изменений произошел и в кадровом составе регионального правительства. Хотя исполнительная власть региона уже сформирована, работа в этом направлении продолжается. Для создания кадрового резерва как для Правительства Чувашии, так и для ведущих предприятий республики разработаны два конкурса - «Управленческая команда» и «Молодые лидеры» (аналог программы «Лидеры России»).

- Молодые люди, прошедшие такой отбор, должны получать возможность реализовать себя как в государственном и муниципальном управлении, так и в управлении ведущими производствами, а может быть, и самим запустить какие-то совершенно новые бизнес-процессы, - отметил в одном из интервью Олег Николаев.

Каждый из проектов имеет свою целевую аудиторию: первый ориентирован на тех, кто имеет опыт управленческой деятельности, а второй на молодежь без опыта, но с желанием работать и развиваться.

«ВЕТО» В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

С начала года в регионе было принято несколько рискованных для бюджета, но весьма благоприятных для населения решений. Буквально на первых заседаниях Кабинета министров Николаев отменил решение о снижении прожиточного минимума.

- Снизим прожиточный минимум, и огромное количество жителей Чувашии лишатся необходимых мер социальной поддержки. Этого допустить было нельзя, - пояснил Олег Николаев.

Еще один серьезный запрет касается инвестиционного проекта по строительству крупнейшего агропромышленного парка «Сычуань - Чувашия».

Проект агропарка предполагает создание нескольких площадок по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. Этот бизнес-проект вызвал волнение жителей сразу нескольких районов республики. Кроме того, по словам Николаева, в процессе было допущено много несогласованных действий между правительством региона и инвестором.

- Масштабный проект до сих пор не проработан - например, полностью отсутствует проектно-сметная документация. Вопросы вызывает и место, выбранное для объекта. Кроме того, реализация его началась без учета мнения местного населения, - приводит доводы он.

Сейчас стороны ведут переговоры по этому проекту. Как минимум удалось добиться прозрачности для населения всех предстоящих шагов.

- Мы будем делать всё исходя из принципа «инвестор для Чувашии», а не «Чувашия для инвестора», - подчеркнул Николаев.

НОВОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Сейчас власти региона намерены вывести республику из кризиса и стабилизировать ситуацию при помощи новых программ развития. В частности, новому правительству Чувашии удалось доработать индивидуальную программу социально-экономического развития республики и найти для нее финансовую поддержку в Правительстве России. На реализацию программы из федерального бюджета поступит 5 миллиардов рублей прямых инвестиций.

Предполагается, что это позволит реализовать ряд проектов по нескольким направлениям и создать новые рабочие места. Например, благодаря строительству трех индустриальных и агропромышленных технопарков и минимум восьми частных площадок на территории уже не функционирующих предприятий в перспективе получится создать порядка 2,5 тысячи рабочих мест с зарплатами минимум на 50% выше средних по экономике. По этому направлению из федеральной поддержки планируется направить порядка 1,3 миллиарда рублей.

Доля внимания будет направлена и на поддержку действующего бизнеса. Так, 2,75 миллиарда рублей направят на поддержку 4 тысяч малых и средних предприятий. В частности, подразумевается, что бизнес сможет получить различные формы помощи, в том числе гарантии и льготные займы при реализации инвестиционных проектов. Ожидается, что благодаря таким мерам число занятых на этих предприятиях возрастет до 290 тысяч человек.

В рамках программы планируется и создание новых ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Такой статус в Чувашии уже реализован в городе Канаш. В рамках индивидуальной программы развития планируется создание еще одной территории - в Новочебоксарске, где есть колоссальные возможности развития, особенно химического кластера. Так, большой потенциал имеет Новочебоксарский химкомбинат «Химпром». Также желание развивать на этой же территории свои бизнес-процессы с большим количеством рабочих мест изъявили еще восемь резидентов.

В рамках выделенных из федерального бюджета средств планируется развивать и качество жизни: порядка 500 миллионов рублей планируется направить на строительство нового жилья, еще 550 миллионов - на субсидирование ипотечных кредитов для 3,5 тысячи семей.

По словам Олега Николаева, вышеперечисленные мероприятия суммарно должны будут привлечь порядка 37 миллиардов рублей инвестиций.

Помимо этого, в Чувашии разрабатывается комплексная программа социально-экономического развития региона. По словам председателя Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолия Аксакова, доработка программы продолжается и в условиях пандемии: проводятся встречи с представителями банковских структур и IT-кластера. Ранее, по словам чиновника, уже состоялись переговоры с представителями компании «Яндекс», которые хотят реализовать в Чувашии ряд проектов. По данным Международного центра развития регионов, на конец апреля поступило порядка 100 предложений для включения в программу.

Некоторые проекты будут реализованы на базе действующих предприятий республики. Например, на заводе промышленных тракторов планируется открыть производство многофункциональных тракторов малой и средней мощности, высокоэкологичных и экспортно ориентированных. Это повлечет за собой создание нескольких сотен новых рабочих мест. Уже проводится работа по подписанию СПИК (специальный инвестиционный контракт. - Ред.) на производство такой техники на площадях завода.

В настоящее время определенные коррективы в развитие республики внесла пандемия. В сложившихся условиях помимо федеральных разработан ряд собственных мер поддержки: снижены до минимума все возможные налоги, в индивидуальном режиме ведется работа с бизнесом, не попавшим в программы поддержки.