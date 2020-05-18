"КАМАЗ" еще может попасть в ФНЛ, что для этого необходимо?

Российский футбол, как известно, возвращается. Правда, только частично. Если Премьер-Лигу и Кубок России намерены доиграть, то сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены. При этом, досрочная остановка турниров пока вызывает большое количество вопросов. В первую очередь это связано с количеством команд, которые стартуют в следующем сезоне второй по силе лиги страны.

Дело в том, что ФНЛ точно придется расширять. Из лиги никто не вылетел. На смену ушедшим на повышение «Ротору» и «Химкам» придут две худшие команды Премьер-Лиги. Кроме того, добавятся пять победителей зон второй лиги. Итого, получается 25 клубов на предстоящий сезон. Правда, эту цифру уже скорректировали в сторону уменьшения. Добровольно от участия в ФНЛ отказались «Армавир», «Луч» из Владивостока и курский «Авангард». Таким образом, остается 22 клуба.

Впрочем, и эта цифра не окончательна. Так, поговаривают о сложной финансовой ситуации в ряде команд первой лиги, например, «Мордовии» или воронежского «Факела». Предстоит пройти сложную систему лицензирования и названным чемпионам всех пяти зон ПФЛ – московскому «Велесу» («Запад»), брянскому «Динамо» («Центр»), астраханскому «Волгарю» («Юг»), тольяттинскому «Акрону» («Урал-Поволжье») и омскому «Иртышу» («Восток»).

Вот тут-то и появляется лазейка у других клубов второй лиги попробовать попасть в ФНЛ. Уже известно, что заявки на лицензирование во вторую по силу лигу страны подали или собираются подать несколько команд.

В частности, это подмосковный «Долгопрудный» (2 место в зоне «Запад»), владикавказская «Алания» (2 место в зоне «Юг»), липецкий «Металлург» и саратовский «Сокол» (2 и 3 места в зоне «Центр»). Намерен попытать счастье и «КАМАЗ». В том случае, если кто-то из участников ФНЛ откажется от участия, то руководство лиги может рассмотреть вариант включения в состав участников кого-то из вышеперечисленных команд. Состав «КАМАЗа» и инфраструктура позволяют выступать в подэлитном дивизионе. Впрочем, последнее слово за руководством ФНЛ.

Дополнительную возможность попасть в ФНЛ «КАМАЗу» дает и решение исполкома РФС. Так, в пункте 10 решения исполкома сказано:

«Клубы ПФЛ, команды которых к дате досрочного завершения спортивного сезона 2019-2020 гг. первенства ПФЛ, указанной в пункте 8 настоящего постановления, занимают первые места в каждой из пяти групп второго дивизиона, приобретают право выступать в спортивном сезоне 2020-2021 гг. в первенстве ФНЛ при условии получения ими соответствующей лицензии РФС, дающей право на участие в указанном соревновании. Бюро исполкома РФС вправе принять решение, дающее право выступить в спортивном сезоне 2020-2021 гг. в первенстве ФНЛ иным клубам ПФЛ по результатам проведения процедуры лицензирования таких футбольных клубов, дающей право на участие в первенстве ФНЛ»

К слову, в ряде СМИ мелькало предложение включить в ФНЛ всех желающих из ПФЛ, при условии прохождения ими лицензирования, и расширить лигу до 26-28 команд. При этом, все клубы предлагалось разбить на две группы. Таким образом, в ФНЛ необходимо было сыграть по 24-26 матчей за сезон, вместо стандартных 38-и.

Учитывая плотный график турнира и усеченные сроки старта нового сезона, такой вариант видится едва ли не оптимальным. Финальным же этапом стал бы некий плей-офф за право сыграть в Премьер-Лиге. Насколько известно, в ФНЛ такой вариант официально не рассматривали. Впрочем, как говорится, еще не вечер. Так что, хоть совсем минимальный, но шанс на попадание в ФНЛ у «КАМАЗа» есть.