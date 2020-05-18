График отключения горячей воды в Йошкар-Оле в 2020 году: опрессовка начнется с 25 мая

Стал известен график отключения горячей воды в Йошкар-Оле в 2020 году. Гидравлические испытания тепловых сетей или как его еще называют - опрессовка, начнутся с 25 мая и будут идти привычные для горожан две недели. Водоснабжение будет восстановлено 8 июня.

Так, без горячей воды останутся потребители Йошкаролинской ТЭЦ-1 » (в том числе отопительной котельной ОК-37 «Заречная») и Йошкаролинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в Йошкар-Оле.