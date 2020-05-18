2020-05-18T15:46:32+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Йошкар-Оле в 2020 году: опрессовка начнется с 25 мая

Водоснабжение будет прекращено на две недели минимум
Алина ГАБДУЛИНА
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Без горячей воды останутся потребители Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 » и Йошкар-Олинской ТЭЦ-2.Без горячей воды останутся потребители Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 » и Йошкар-Олинской ТЭЦ-2.Фото: Андрей СМИРНОВ
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Стал известен график отключения горячей воды в Йошкар-Оле в 2020 году. Гидравлические испытания тепловых сетей или как его еще называют - опрессовка, начнутся с 25 мая и будут идти привычные для горожан две недели. Водоснабжение будет восстановлено 8 июня.

Так, без горячей воды останутся потребители Йошкаролинской ТЭЦ-1 » (в том числе отопительной котельной ОК-37 «Заречная») и Йошкаролинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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