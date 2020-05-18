2020-05-18T15:36:00+03:00
Происшествия

Пытки и доведение до самоубийства: в Татарстане пять экс-полицейских приговорены почти к 42 годам колонии

Перед тем, как свести счеты с жизнью, их жертва успела обвинить их [фото]
Лика ИСАЕВА
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Полицейские принуждали людей оговаривать себя и своих знакомых.Полицейские принуждали людей оговаривать себя и своих знакомых.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Татарстане вынесли приговор пятерым уже бывшим сотрудникам полиции Нижнекамска по громкому уголовному делу о пытках Ильназа Пиркина. После которых парень свел счеты с жизнью. Перед смертью он успел обвинить в этом полицейских.

Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов с приставкой экс- начальнике отделения по борьбе с групповой преступностью отдела уголовного розыска УМВД России по Нижнекамскому району Ринате Ахметшине, а также о трех оперативниках Гаделе Рахимове, Михаиле Рогачеве и Игоре Филинове, и участковом Наиле Миндубаеве.

Всех их, в зависимости от роли участия, признали виновными по трем уголовным статьям: «Превышении должностных полномочий», «Покушении на мошенничество» и «Доведении до самоубийства».

- Приговором суда бывшим полицейским назначено наказание на срок от 6 лет и 3 месяцев до 11 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Уголовное дело в отношении еще одного подельника - полицейского-стажера, выделено в отдельное производство - мужчина сбежал.

Так, самый большой срок получил экс-оперуполномоченный Гадель Рахимов - 11 лет в колонии строгого режима. Его бывший начальник Ринат Ахметшин приговорен к 9 годам колонии общего режима. Оперативники Логачев и Филинову получили 8 лет и 7 лет и 3 месяца соответственно в колонии общего режима, а Миндубев осужден на 6 лет и 3 месяца так же колонии общего режима.

Было доказано, что в октябре 2017 года 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пирин стал подозреваемым в краже магнитолы. Рахимов, Филинов и Миндубаев схватили парня на улице и привезли в отдел полиции в наручниках. Уже там от Пирина потребовали написать явку с повинной.

При этом одной кражей магнитолы дело не ограничилось – с парня потребовали признания по сразу нескольким кражам магнитол, произошедших в городе. К тому времени к своим коллегам-полицейским во всем этом присоединился Рогачев. Он так же оказывал на Пиркина психическое и физическое давления.

В итоге, когда парня 19 октября все же отпустили домой – пришлось оговорить приятеля, он покончил с собой. Перед своей смертью он и записал видеосообщение, в котором рассказал о пытках и оговоре под давлением полицейских.

Уже 25 октября все трое полицейских были задержаны по подозрению в превышении служебных полномочий. При этом их начальник Ахметшин приказал доставить в отдел полиции владельца той самой похищенной магнитолы и его знакомого. У мужчин стали требовать признаний в том, что именно они довели Пиркина до самоубийства из мести за кражу. В убеждениях полицейские не стеснялись - применяли пытки, психически давили на приятелей.

По факту нового эпизода беспредела в Нижнекамск от МВД России прибыла специальная следственная группа. Тогда-то и выяснилось, что это был не первый случай. Например, в мае 2018 года, один из обвиняемых полицейских проводя проверку по сообщению о развратных действиях на территории одной из городских школ вычислил подозреваемого. Но к уголовной ответственности решил его не привлекать. Правоохранитель потребовал с мужчины за свое молчание 20 тысяч рублей. Но тот самый «развратник» предпочел заявить на вымогателя в погонах. В итоге при получении оглашенной суммы был задержан знакомый полицейского, выступивший в качестве посредника.

Еще один эпизод произошел в ноябре 2016 года, когда трое обвиняемых применяли пытки в отношении другого жителя Нижнекамска. От него они потребовали признания в причинении легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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