2020-05-18T12:42:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области установят памятник медикам, которые борются с коронавирусом

Инициативу поддержал глава региона Сергей Морозов
Алина ГАБДУЛИНА
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После пандемии медиков, которые контактировали с зараженными, отправят на реабилитацию.После пандемии медиков, которые контактировали с зараженными, отправят на реабилитацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медицинская плата Ульяновской области выступила с инициативой установить памятник медикам, которые борются с коронавирусом. Идею поддержал глава региона Сергей Морозов.

- Уже обсуждается концепция структурной композиции, которая станет выражением огромной благодарности всех жителей нашего региона людям в белых халатах, которые сегодня стоят на страже нашего здоровья и жизни, - отметил Морозов на своей странице в соцсети.

Отметим, что Медицинская палата Ульяновской области также возглавила движение «Спасибо врачам». Оно подразумевает под собой оказание психологической поддержки медиков и их реабилитацию. Всех, кто работает с зараженными COVID-19, после пандемии отправят отдыхать на санаторные базы.

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1366 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 280 инфицированных, скончались - пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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