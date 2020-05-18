В Ульяновской области установят памятник медикам, которые борются с коронавирусом

Медицинская плата Ульяновской области выступила с инициативой установить памятник медикам, которые борются с коронавирусом. Идею поддержал глава региона Сергей Морозов.

- Уже обсуждается концепция структурной композиции, которая станет выражением огромной благодарности всех жителей нашего региона людям в белых халатах, которые сегодня стоят на страже нашего здоровья и жизни, - отметил Морозов на своей странице в соцсети.

Отметим, что Медицинская палата Ульяновской области также возглавила движение «Спасибо врачам». Оно подразумевает под собой оказание психологической поддержки медиков и их реабилитацию. Всех, кто работает с зараженными COVID-19, после пандемии отправят отдыхать на санаторные базы.

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1366 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 280 инфицированных, скончались - пятеро.