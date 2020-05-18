Стали известны очаги распространения коронавируса в Набережных Челнах

В Набережных Челнах выявлено 318 случаев коронавируса. О четырех последних зараженных стало известно сегодня, 18 мая. Известно, что 120 заболевших горожан были госпитализированы Из них 5 – в тяжелом состоянии.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев рассказал, где имено в Набережных Челнах были зафиксированы случаи COVID-19. Так к очагам заражения он отнес предприятия структурных подразделениях ПАО «КАМАЗ»: на ПРЗ – 13 случаев, кузнечном заводе – 5, автомобильном – 8, на литейном – 2.

- Очаги с повторными случаями среди медицинских работников и пациентов зарегистрированы в стационаре Городской больницы №5 – 20 случаев, БСМП – 16 случаев, Городская больница №2 – 2 случая, - заметил также Бариев. - По всем зарегистрированным очагам также подготовлено постановление на изоляцию, предписания на медицинское наблюдение и на заключительную дезинфекцию. В очагах инфекции проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. По выявленным нарушениям составляются протоколы об административном правонарушении как на юридическое лицо, так и на должностные лица.