В Татарстане коронавирус победили еще 22 человека
Число выздоровевших в республике достигло 1195 человек
С начала пандемии в регионе выявлено 2312 случая заражениях COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане выздоровели 22 человека, зараженных коронавирусом. Так, число переболевших новой инфекцией в республике достигло 1195.
С начала пандемии в регионе выявлено 2312 случая коронавируса. 8 зараженных скончались.
По последним данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, под медицинским наблюдением сейчас находятся 2485 человек. 25 387 - сняты с меднаблюдения. С начала пандемии в Татарстане проведено 98 095 тестов COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU