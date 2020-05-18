В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 87 человек

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 87 жителей Чувашии. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1787 случаев COVID-19. 559 зараженных уже выздоровели, восемь - скончались.

По последним данным регионального Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1236 человек. Из них 268 - изолированы в домашних условиях, 956 - находятся в стационарах с коронавирусом или подозрением на него. В обсервации "Лесная сказка" сейчас проживают 12 человек.