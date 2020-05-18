2020-05-18T11:11:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 87 человек

Так, новой инфекцией заразились 1787 жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
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559 раннее зараженных уже выздоровели, восемь - скончались.559 раннее зараженных уже выздоровели, восемь - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 87 жителей Чувашии. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1787 случаев COVID-19. 559 зараженных уже выздоровели, восемь - скончались.

По последним данным регионального Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1236 человек. Из них 268 - изолированы в домашних условиях, 956 - находятся в стационарах с коронавирусом или подозрением на него. В обсервации "Лесная сказка" сейчас проживают 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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