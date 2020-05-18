2020-05-18T10:59:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области выявлено 106 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразилось 1366 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент выздоровели 280 ранее заболевших COVID-19, скончались - пятеро.На данный момент выздоровели 280 ранее заболевших COVID-19, скончались - пятеро.Фото: Ольга БАТОВА
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 1366 случаев коронавируса. О 106 последних зараженных стало известно в понедельник, 18 мая. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Среди официально заболевших в регионе в тяжелой форме переносят заболевание 14 человек, симптомы средней тяжести фиксируются у 248 больных, в легкой форме болеют 560 человек и еще 438 зараженных не имеют симптомов болезни, - сообщал накануне глава региона Сергей Морозов.

На данный момент выздоровели 280 заболевших COVID-19, скончались - пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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