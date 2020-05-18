В Татарстане коронавирусом заболели еще 80 человек

За минувшие сутки в Татарстане подтвердилось 80 новых случаев коронавируса. Все заболевшие контактировали с ранее зараженными.

- 17 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому. У них лёгкая или бессимптомная форма, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что существенное большинство новых зараженных - жители Казани (61). Остальные из Набережных Челнов (4), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (4), Мамадышского района (2), Дрожжановского района (1), Елабужского района (1), Лаишевского района (1), Сабинского района (1), Тукаевского района (1).

Среди них 5 несовершеннолетних. 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 33 - от 30 до 50 лет, 7 - от 50 до 60 лет, 14 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет, 3 - от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 2312 человек. 1195 зараженных уже выздоровели, 8 - скончались.

Последний летальный случай был зафиксирован в субботу, 16 мая. В Нижнекамской ЦРМБ скончался 79-летний мужчина.

- С 1 мая пациент находился на стационарном лечении с тяжелым течением короновирусной инфекции, осложненной внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. Имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальной астму. Причина смерти подтверждена экспертизой, - отмечают в региональном оперштабе.