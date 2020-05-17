2020-05-17T11:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусом заразились еще 54 человека

С начала пандемии в республике было выявлено 1184 случая заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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861 ранее зараженных уже выздоровел, семеро - скончались.861 ранее зараженных уже выздоровел, семеро - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 17 мая, стало известно еще о 54 зараженных коронавирусом жителях Марий Эл. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике было выявлено 1184 случая заболевания. 861 человек уже выздоровел, семеро - скончались. Проведено порядка 30,6 тысяч тестов на COVID-19.

- Под медицинским наблюдением находятся 1129 граждан, в том числе 1117 человек, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего снято с наблюдения 7188 человек, - сообщал накануне региональный Роспотребнадзор.

Обновленных данным в управлении пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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