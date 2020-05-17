В Марий Эл коронавирусом заразились еще 54 человека

В воскресенье, 17 мая, стало известно еще о 54 зараженных коронавирусом жителях Марий Эл. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике было выявлено 1184 случая заболевания. 861 человек уже выздоровел, семеро - скончались. Проведено порядка 30,6 тысяч тестов на COVID-19.

- Под медицинским наблюдением находятся 1129 граждан, в том числе 1117 человек, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего снято с наблюдения 7188 человек, - сообщал накануне региональный Роспотребнадзор.

Обновленных данным в управлении пока не дают.