2020-05-17T11:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

"На плато выйдем не раньше середины июня": в Ульяновской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 101 человека

Число зараженных в регионе выросло до 1260
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 276 ранее заболевших выздоровели, а 5 - скончались.На данный момент 276 ранее заболевших выздоровели, а 5 - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 101 человеку. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Инфекционисты прогнозируют, что область достигнет пика заболеваемости к концу мая, а на плато выйдем не раньше середины июня, - сообщил на своей соцстранице глава региона Сергей Морозов.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области заразилось 1260 человек, 276 из которых выздоровели, а 5 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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