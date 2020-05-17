"На плато выйдем не раньше середины июня": в Ульяновской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 101 человека

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 101 человеку. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Инфекционисты прогнозируют, что область достигнет пика заболеваемости к концу мая, а на плато выйдем не раньше середины июня, - сообщил на своей соцстранице глава региона Сергей Морозов.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области заразилось 1260 человек, 276 из которых выздоровели, а 5 - скончались.