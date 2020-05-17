2020-05-17T11:08:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявили 97 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразились 1,7 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
За минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан.За минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Число случаев заражения коронавирусом в Чувашии достигло 1700. О последних 93 заболевших стало известно утром в воскресенье, 17 мая.

Отметим, что за минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан. Так, с начала пандемии COVID-19 победили 517 местных жителей. Есть, правда, и 8 летальных случаев.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1,2 тысячи человек. Проведено порядка 37,8 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казань прилетел самолет из Ташкента с 50 пассажирами
В Казани задержали буйного покупателя, который напал на полицейского
Ограничения из-за коронавируса лишили бюджет Чувашии 314 миллионов рублей налоговых доходов
В Ульяновске спасатели помогли щенку, который провалился в открытый коллектор
За неделю в Татарстане выявили 15 нарушителей самоизоляции
В Татарстане нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку
В Казани закончился карантин у 22 туристов из Берлина
В Татарстане нашли живым пенсионера, который уехал на машине в неизвестном направлении и пропал
В Татарстане ищут 40-летнего Роберта Гараева, который пропал больше недели назад
Прокурор Татарстана предупредил главу минздрава республики о недопустимости нарушения прав медработников на стимулирующие выплаты
Жителя Ульяновска подозревают в реабилитации нацизма в ходе виртуального «Бессмертный полка»
В 87 организациях Татарстана впервые выявили случаи заражения коронавирусом за неделю
В Татарстане ожидаются заморозки
Соцсети и сайт «Ак Барса» признали лучшими в КХЛ