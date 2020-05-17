В Чувашии выявили 97 новых случаев коронавируса
С начала пандемии в регионе заразились 1,7 тысяч человек
За минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число случаев заражения коронавирусом в Чувашии достигло 1700. О последних 93 заболевших стало известно утром в воскресенье, 17 мая.
Отметим, что за минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан. Так, с начала пандемии COVID-19 победили 517 местных жителей. Есть, правда, и 8 летальных случаев.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1,2 тысячи человек. Проведено порядка 37,8 тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU