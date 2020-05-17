В Чувашии выявили 97 новых случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Чувашии достигло 1700. О последних 93 заболевших стало известно утром в воскресенье, 17 мая.

Отметим, что за минувшие сутки в республике выздоровели 60 ранее инфицированных граждан. Так, с начала пандемии COVID-19 победили 517 местных жителей. Есть, правда, и 8 летальных случаев.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1,2 тысячи человек. Проведено порядка 37,8 тестов на коронавирус.