2020-05-17T10:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заразились еще 84 человека

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 2232 случая заболевания COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 2232 случая заболевания COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 84 человек. 18 зараженных были госпитализированы, 66 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

- 5 случаев завозные, остальные – контактные, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что большинство заболевших - жители Казани (60). 6 больных из Зеленодольского района, 3 - из Лаишевского, по 2 - из Набережных Челнов, Буинского, Высокогорского и Тукаевского районов, по 1 - из Апастовского, Дрожжановского, Нижнекамского, Нурлатского, Пестречинского, Сабинского и Спасского районов.

Среди зараженных 16 человек от 18 до 30 лет, 35 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в Татарстане выявлено 2232 случая коронавируса. Выздоровели 1173 зараженных, скончались - семеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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