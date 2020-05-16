Казанский бар запустил акцию «Голый голод» в поддержку бизнеса

Казанский бар ReLab запустил флешмоб под хэштэгом #голыйголод в поддержку бизнеса. Первым свою свою обнаженную фотографию из заведения опубликовал его основатель Артур Галайчук. Его примеру последовали другие сотрудники бара, которые тоже начали выкладывать фотографии в стиле ню в своих соцсетях. Эстафету сотрудники также передают во все города страны: барам, ресторанам, кафе, кофейням.

– Мы хотим начать работать и зарабатывать. Эта формулировка максимально проста и понятна, – объяснил свой поступок Галайчук в подписи к посту.

Артур добавляет, что похожие акции уже проходили в других странах Европы. Под девизом «Вы нас раздели» без одежды остались рестораторы и шеф-повара Испании. Также в Германии раздевались врачи, сопровождая фото подписями «Вы заставляете нас работать голыми». Как отмечает казанский ресторатор, медицинское сообщество тогда просило своевременно и в необходимом количестве выделять средства индивидуальной защиты для работы с пациентами.

– В обоих случаях, благодаря активной поддержке пользователей соцсетей внимание к флешмобам удалось привлечь и частично проблемы решены, – добавляет Галайчук.

Также он объяснил, почему акция называется «Голый город».

– Ни для кого не новость и не секрет, что обнаженные тела привлекают внимание. Эпатаж, хайп, шокирующая выходка? Возможно, но лишь отчасти. Мы не выдвигаем требований, не ставим ультиматумов и не занимаемся провокациями. Мы просим о помощи, содействии и поддержке. Для этого фотопроекта нам пришлось в какой-то мере преодолеть себя и выйти из зоны комфорта, мы максимально открыты и не таим ничего за спиной. Нас много, – заверяет он.

На момент публикации материала под хэштэгом флэшмоба можно найти более 40 публикаций в Инстаграме. Среди их авторов уже есть сотрудники заведений не только из Казани, но и из других городов России.