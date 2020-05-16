Актер Денис Нурулин о сериале "Разбитое зеркало": "Для меня очень важен татарстанский зритель"

В понедельник, 18 мая, на телеканале “Россия” стартует остросюжетная мелодрама “Разбитое зеркало”. Ежедневно в 21.20 телезрители смогут наблюдать за историей внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайну.

По сюжету картины, в лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Даша (Екатерина Гусева) получает весточку из прошлого от своего жениха Олега. Оказывается, что её любимый, которого считали погибшим, жив. Героиня решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает своё расследование. Распутывая старые тайны, Даша узнаёт, что всё её окружение – муж, лучшая подруга и даже родной брат – совсем не те, кем она их считала.

Фото: телеканал "Россия"

События в «Разбитом зеркале» охватывают несколько десятилетий. И в одном из них появляется Дима - молодой человек, который увлекается раскопками и мечтает посветить этому делу всю свою жизнь. “Комсомолка” поговорила с исполнителем роли Димы, уроженцем татарстанских Бавлов 22-летним Денисом Нурулиным. Молодой актер рассказал, как оказался в проекте и чем похож на своего героя.

Начнем с начала. Как вы переехали из Бавлов в Москву? Как начали карьеру?

- Начнем с того, что с седьмого класса я занимался в театральном студии в своем родном городе. Выпускал спектакли, а параллельно готовился к поступлению в театральный колледж Олега Табакова. Подготовка заняла два года. После был предварительный этап поступления и просмотры: первый тур, второй тур, третий. В итоге я поступил и отучился там четыре года.

Со второго курса начал сниматься как в сериалах, так и в достаточно больших фильмах. На четвертом курсе я снялся в главной роли в фильме Сергея Безрукова “Нищеброды”, но картина до сих пор не вышла. Ближе к окончанию колледжа меня пригласили в Московский Губернский драматический театр. С тех пор я там, но вместе с тем продолжаю сниматься. На канале “Россия” я играл в четырех сериалах.

Об одном из них мне и хотелось бы с вами поговорить. Сериал “Разбитое зеркало” стартует уже 18 мая. Вспомните немного о том, как проходили съемки?

- Меня в этот проект пригласили. Съемки проходили с августа по октябрь прошлого года. Конечно, я набрался за это время некоторого опыта. Так часто бывает на съемочной площадке: ты берешь что-то от человека, он - от тебя. К тому же мне довелось работать с действительно хорошими актерами. Их даже перечислять не надо, их и так все знают. Приходилось подтягивать себя на их уровень.

Денис, расскажите о своем герое. Кто он, и насколько вы похожи?

- Мой герой Дима - парень, который хочет добиться всего сам. Целеустремленностью мы с ним точно похожи. У него есть определенная цель - раскопки. Он занимается раскопками, ищет исторические предметы. Все это - не его официальная работа. Работает он совершенно в другом направлении. Мне же повезло зарабатывать на жизнь тем, что я действительно люблю.

Помимо этого у Димы есть девушка, в которую он влюблен. Однако на пути парня к ее сердцу все время встают преграды.

Говорят в сериале есть зрелищные трюки?

- Да, в “Разбитом зеркале” есть много подобных моментов. Но все сцены я выполнял сам, без каскадеров. Во-первых, я сам по себе человек спортивный. А во-вторых, такому учат в театральном. В третьих, естественно, что на съемочных площадках присутствуют каскадеры, с которыми можно все заранее отрепетировать.

Мы поговорили о цели вашего героя, который хочет, чтобы его хобби стало чем-то более серьезным. А какая цель у вас?

- Я хотел сыграть в историческом сериале - я сыграл. Хотел сыграть компьютерного гения - сыграл. Хочется, конечно, больше в исторических проектах участвовать, хочется сыграть летчика, Андрея Болконского. Это все планы. Нужно работать, а не просто мечтать.

В самоизоляции порой сложно работать... Вы кстати где происходящее переживаете, чем занимаетесь?

- Сейчас я нахожусь на самоизоляции в Бавлах. Занимаюсь спортом, читаю много, смотрю исторические документальные фильмы про историю России. Отношение к родному городу после Москвы у меня никак не изменилось. Я очень люблю Татарстан и благодарен его людям. Для меня очень важен наш республиканский зритель. Я очень дорожу им.

Премьера сериала «Разбитое зеркало» состоится 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия».

Фото: телеканал "Россия"