2020-05-16T19:00:32+03:00
Общество

Президент Татарстана объяснил, для чего в республике вводили режим самоизоляции

По словам Минниханова, нужно было подготовить медицину и людей
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба президента Татарстана.Фото: пресс-служба президента Татарстана.
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16 мая ровно 2 месяца с момента появления коронавируса в Татарстане. На совещании в региональном Доме Правительства президент республики Рустам Минниханов объяснил, для чего в Татарстане вводили режим самоизоляции.

– Коронавирус никуда не денется, он живет вместе с нами. Мы должны уметь жить в условиях и коронавируса, и других будущих вызовов. Изоляция была для того, чтобы мы немножко научились и подготовили медицину, людей. Сегодня мы уже знаем, как бороться с вирусом, – сообщил глава республики.

Также Минниханов отметил, что главной проблемой является недопущение очагов инфекции, а опыт работы татарстанских предприятий в режиме непрерывного процесса показывает, что при соблюдении всех норм, проблем можно избежать.

Президент республики призвал всех соблюдать требования Роспотребнадзора в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. По его словам, представители власти на местах должны своим примером демонстрировать соблюдение масочного режима, использовать все средства индивидуальной защиты.

– Расслабляться нельзя, начинаем с себя, работаем в полном режиме, в полную силу, выполняем все свои обязательства, своим примером показываем, как мы должны соответствовать этим вызовам, — обратился к членам правительства Минниханов.

Напомним, в Татарстане за последние сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2148 случаев заражения. На данный момент выздоровели 1018 человек, из них 102 – за последние сутки, скончались – семеро пациентов.

Кроме того, стало известно, что в Татарстане отмечается сокращение распространения новой коронавирусной инфекции в семьях и трудовых коллективах, а за текущую неделю новые случаи заболевания появились еще в 87 организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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