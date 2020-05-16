2020-05-16T13:29:46+03:00
Общество

В Марий Эл зафиксировали 52 новых случаев коронавируса

Число зараженных в республике выросло до 1130
Наиля ГАЛИМОВА
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За период мониторинга проведено 30 559 лабораторных исследований.За период мониторинга проведено 30 559 лабораторных исследований.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 52 жителям Марий Эл. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1130 случаев COVID-19. Однако большая часть зараженных (860) уже выздоровели. Зафиксировано, правда, и семь летальных случаев.

По данным роспотребнадзора Марий Эл, из числа инфицированных 4 ребенка - до года, 37 - дети от 1 года до 6 лет, 45 - дети от 7 до 14 лет, 17 детей от 15 до 17 лет, 102 – среди лиц в возрасте 18 - 29 лет, 362 – среди лиц в возрасте 30 - 49 лет, 360 - среди лиц в возрасте 50 - 64 года. На долю лиц старше 65 лет приходится 203 случая инфицирования.

У 309 человек из 1130 нет клинических проявлений, у 459 - течение заболеваний легкое, у 313 – средней тяжести, у 49 - тяжелое.

За период мониторинга проведено 30 559 лабораторных исследований. Всего по республике по состоянию на 16 мая находится под медицинским наблюдением 1129 граждан, в том числе 1117 человек, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего снято с наблюдения 7188 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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