В Чувашии выявили 81 новый случай коронавируса

По последним данным, в Чувашии выявлено 1603 случаев коронавируса. О 81 последнем зараженном стало известно сегодня, 16 мая. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что на данный момент в республике вылечились 457 ранее заболевших COVID-19, скончались – восемь пациентов.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1138 человек. С начала пандемии в Чувашии проведено порядка 35 тысяч тестов на коронавирус.