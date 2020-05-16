2020-05-16T13:09:52+03:00
Общество

В Чувашии выявили 81 новый случай коронавируса

С начала пандемии в регионе заразилось 1603 человека
Наиля ГАЛИМОВА
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Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1138 человек.Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1138 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По последним данным, в Чувашии выявлено 1603 случаев коронавируса. О 81 последнем зараженном стало известно сегодня, 16 мая. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что на данный момент в республике вылечились 457 ранее заболевших COVID-19, скончались – восемь пациентов.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1138 человек. С начала пандемии в Чувашии проведено порядка 35 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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