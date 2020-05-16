За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заболели еще 84 человека. Из них 41 – жители Казани, 17 зараженных из Набережных Челнов, 5 – из Зеленодольского района, 4 - из Нижнекамского района, по 3 из Апастовского и Лаишевского районов, 2 – из Мензелинского района, по 1 из Азнакаевского, Алькеевского, Арского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Кайбицкого, Пестречинского и Спасского районов.

Один инфицированный несовершеннолетний, 10 человек – от 18 до 30 лет, 24 человека – от 30 до 50 лет, 15 человек – от 50 до 60 лет, 26 человек – от 60 до 70 лет, 5 человек – от 70 до 80 лет, 3 человека – от 80 до 90 лет.

– Один случай завозной, 83 – контактные, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Известно также, что 34 человека госпитализировали, 56 – оставили лечиться дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни. Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2148 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 11018 человек, из них 102 – за последние сутки, скончались – семеро пациентов.