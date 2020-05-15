Читатели «Комсомольской правды» выбрали самую красивую мисс-офис 2020 в Казани
Руководитель проекта, юрист, офис-менеджер и еще более 20-ти девушек из компаний Казани, принимают участие в дистанционном кастинге* 11-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020».
По итогам интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды» в Казани победу одержала 28-летняя Анастасия Степанова. За нее читатели «Комсомолки» отдали 264 голоса.
Отметим, Анастасия работает в Казани главным бухгалтером, имеет высшее образование, ее хобби: растяжка, рисование и кератиновое выпрямление.
Поздравляем Анастасию. В качестве приза она получает интервью с «Комсомольской правдой» в Казани.
Напомним, что победительницы дистанционного кастинга получат возможность представить Казань в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор) и роскошную непереходящую корону.
Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.
*Кастинг в Казани был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса. Итоги кастинга будут объявлены в конце мая на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис».