С 16 мая в Ульяновской области режим самоизоляции можно не соблюдать

С 16 мая режим самоизоляции в Ульяновской области станет носить лишь рекомендательный характер. Гражданам разрешат выходить из дома без конкретной цели и контактировать друг с другом, но только в медицинских масках и перчатках.

- Режим самоизоляции станет не обязательным, а рекомендательным для всех, за исключением лиц группы риска. Напомню, что это люди старше 65 лет и люди, у которых имеются хронические заболевания. Для них самоизоляция остается обязательной, - отметил глава региона Сергей Морозов на своей странице в соцсети.

Вместе с тем в регионе заработают большинство предприятий и организаций. Однако все они должны соблюдать санитарные нормы. Всем градообразующим предприятиям рекомендовано провести тестирование сотрудников на COVID-19.

- В обычном режиме заработают стоматологии, начинают прием граждан МФЦ. Отменяется запрет на примерку одежды в магазинах, но вводится требование о необходимости обязательного отпаривание одежды после примерки каждым посетителем, - заметил Морозов. - Мы сохраняем запрет на работу организаций спорта, отдыха и развлечений. Кафе, бары, рестораны продолжат работу только «на вынос» и по доставке. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Новые меры будут действовать до 24 мая, дальнейшее их послабление или ужесточение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области был зафиксирован 1081 случай заражения COVID-19. Выздоровели на данный момент только 246 человек. Пятеро зараженных скончались.

- Под медицинским наблюдением находятся 6208 человек, снято с наблюдения - 2676, - сообщает местный Роспотребнадзор. - Проведено 29 004 теста на коронавирус, обследовано 24 709 человек.