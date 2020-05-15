В Марий Эл зафиксировали 45 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 45 жителям Марий Эл. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1078 случаев COVID-19. Однако большая часть зараженных (809) уже выздоровели. Зафиксировано, правда, и семь летальных случаев.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением остаются 1 151 жителей республики, 1137 из них контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.

С начала пандемии в Марий Эл проведено более 28,8 тысяч тестов на новую инфекцию.