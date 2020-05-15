2020-05-15T11:23:00+03:00
Общество

В Марий Эл зафиксировали 45 новых случаев коронавируса

Число зараженных в республике выросло до 1078
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Большая часть зараженных в регионе (809) уже выздоровели.Большая часть зараженных в регионе (809) уже выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 45 жителям Марий Эл. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1078 случаев COVID-19. Однако большая часть зараженных (809) уже выздоровели. Зафиксировано, правда, и семь летальных случаев.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением остаются 1 151 жителей республики, 1137 из них контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.

С начала пандемии в Марий Эл проведено более 28,8 тысяч тестов на новую инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане во время замены диска "болгарки" рабочий получил смертельную рану
В Чебоксарах в 2020 году отремонтируют фасады 41 многоквартирного дома
В Татарстане водитель зажал руку гаишника и "заработал" уголовное дело
Игроки казанского «Рубина» соберутся на клубной базе 16 мая
Госстройнадзор Татарстана разработал механизм сокращения числа проверок объектов капитального строительства
В Казани 18-летняя девушка задержана за покушение на убийство
В Ульяновской области столкнулись внедорожник и легковушка: один человек госпитализирован
Секретарь отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимова посетовал на то, что его диагноз о заболевании коронавирусом «выставили на всеобщее обозрение»
С 16 мая в электричках Татарстана начнут штрафовать пассажиров без масок и перчаток
Территорию Казани хотят увеличить за счет Высокогорского района
Министр промышленности Марий Эл Дмитрий Пугаев покинул свой пост
ВТБ в Татарстане предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
На въездах и выездах Казани проходят рейды по выявлению приезжих
К концу 2020 года квартиры на вторичном рынке Казани могут подешеветь на 5-15%
Открытие, которое спасет Анастасию Заворотнюк: Российские ученые научились лечить рак безболезненно и без побочных эффектов
В Марий Эл во время пожара погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся сервис по ремонту обуви, очевидец спас сапожника
В Казани ранее судимый пенсионер забил насмерть жену-инвалида
Двое ранее судимых мужчин избили двух казанцев
Из дома престарелых в колонию: в Ульяновской области мужчину осудили за нападение с ножом и ножницами на соседа
На поддержку малого и среднего бизнеса в Казани направят более 147 миллионов рублей
В Ульяновской области пенсионера заподозрили в убийстве кузена на 9 Мая
В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне
В Ульяновской области экс-сотрудника МВД будут судить за смерть задержанного, которая произошла 12 лет назад
В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал
В Казани на улице заметили лосенка
С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто