В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 69 людям

Стало известно, что в Ульяновской области коронавирусом заболели еще 69 человек. Об этом с пятницу, 15 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлен 1081 случай COVID-19. На данный момент 246 зараженных выздоровели, пятеро - скончались.

- Под наблюдением находится 6208 человек, снято с наблюдения – 2676, - сообщает Роспотребнадзор Ульяновской области. - Проведено 29 004 теста на коронавирус, обследовано 24 709 человек.