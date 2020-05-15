В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 69 людям
Так, число зараженных в регионе достигло 1081
Под наблюдением в регионе находятся 6208 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Стало известно, что в Ульяновской области коронавирусом заболели еще 69 человек. Об этом с пятницу, 15 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
С начала пандемии в регионе выявлен 1081 случай COVID-19. На данный момент 246 зараженных выздоровели, пятеро - скончались.
- Под наблюдением находится 6208 человек, снято с наблюдения – 2676, - сообщает Роспотребнадзор Ульяновской области. - Проведено 29 004 теста на коронавирус, обследовано 24 709 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU