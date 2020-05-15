В Чувашии выявили 83 новых случая коронавируса

По последним данным, в Чувашии выявлено 1522 случая коронавируса. О 83 последних зараженных стало известно сегодня, 15 мая. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что на данный момент в республике вылечились 405 ранее заболевших COVID-19, скончались - восемь.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1,1 тысячи человек. С начала пандемии в Чувашии проведено порядка 35 тысяч тестов на коронавирус.