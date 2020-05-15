За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заболели еще 84 человека. Большинство из них - жители Казани (51 человек). 10 зараженных из Апастовского района, 8 - из Набережных Челнов, 5 - из Высокогорского района, 4 - из Нижнекамского района, по 2 - из Зеленодольского и Лаишевского районов, по одному - из Заинского и Тукаевского районов.

Трое инфицированных несовершеннолетние, 15-ти - от 18 до 30 лет, 25-ти - от 30 до 50 лет, 12-ти - от 50 до 60 лет, 15-ти - от 60 до 70 лет, 9-ти - от 70 до 70 лет, 5-ти - от 80 до 90 лет.

- 1 случай завозной, 83 – контактные, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно также, что 28 человек госпитализировали, 56 - оставили лечиться дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни. Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2064 случая коронавируса. На данный момент выздоровели 1006 человек (163 - за последние сутки), скончались - семеро.