“На данном этапе набираемся сил”: “хрустальная леди” из Казани Лилия Тимергалеева рассказала о рождении сына

Вечером 13 мая у “хрустальной леди” из Казани Лилии Тимергалеевой и ее мужа Ришата родился первенец - сын. Об этом на своей странице в соцсети написала сама Лилия.

- Дорогие, друзья! Мы с супругом, хотим выразить вам огромное спасибо за ваши поздравления в честь прибавления в нашей семье! Директы во всех соцсетях переполнены письмами. Не все успеваем прочитать. Все пожелания очень добрые, светлые. Так приятно знать, что вы у нас есть. Вечером 13 мая у нас на свет появился прекрасный сын, Аллага шокер! На данном этапе набираемся сил. Поэтому более подробно позже. Спасибо всем, что переживаете и молитесь. Для нас это сейчас самое главное, - отметила Тимергалеева.

Врачи советовали Тимергалеевым прервать беременность и говорили, что болезнь матери с вероятностью 50% может передаться ребенку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, у Лилии редкое заболевание - несовершенный остеогненез (ломкость костей - Ред.). Врачи советовали ей прервать беременность и говорили, что болезнь с вероятностью 50% может передаться ребенку. Однако чета Тимергалеевых решила рискнуть и “выбрать жизнь”.

Рожать Лилия отправилась в Москву - в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.