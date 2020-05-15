Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 15 мая: в городе выявлено 436 случаев заражения

С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1439 случаев заражения. На данный момент 334 больных выздоровели, восемь - скончались.

Большинство зараженных - жители Чебоксар (436). Следом по числу инфицированных идут Ядрин (115), Чебоксарский район (73) и Новочебоксарск (68).

Отметим, что под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1116 человек. С начала исследований проведено 34 939 тестов на COVID-19.

О ШТРАФАХ

Во избежание распространения коронавируса, жителей Чувашии обязали носить медицинские маски в общественных местах, к которым среди прочего относятся магазины и общественный транспорт.

Первые пару дней жителей Чебоксар, не носивших маски, предупреждали. Но с субботы, 16 мая, таких нарушителей начнут штрафовать. Полицейские будут оформлять на них протоколы по административной статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отметим, что гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.