2020-05-14T20:46:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 15 мая: в городе выявлено 436 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 15 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1439 случаев заражения.С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1439 случаев заражения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1439 случаев заражения. На данный момент 334 больных выздоровели, восемь - скончались.

Большинство зараженных - жители Чебоксар (436). Следом по числу инфицированных идут Ядрин (115), Чебоксарский район (73) и Новочебоксарск (68).

Отметим, что под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1116 человек. С начала исследований проведено 34 939 тестов на COVID-19.

О ШТРАФАХ

Во избежание распространения коронавируса, жителей Чувашии обязали носить медицинские маски в общественных местах, к которым среди прочего относятся магазины и общественный транспорт.

Первые пару дней жителей Чебоксар, не носивших маски, предупреждали. Но с субботы, 16 мая, таких нарушителей начнут штрафовать. Полицейские будут оформлять на них протоколы по административной статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отметим, что гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
Из дома престарелых в колонию: в Ульяновской области мужчину осудили за нападение с ножом и ножницами на соседа
На поддержку малого и среднего бизнеса в Казани направят более 147 миллионов рублей
В Ульяновской области пенсионера заподозрили в убийстве кузена на 9 Мая
В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне
В Ульяновской области экс-сотрудника МВД будут судить за смерть задержанного, которая произошла 12 лет назад
В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал
В Казани на улице заметили лосенка
С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто