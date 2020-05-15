Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 15 мая 2020 года: в городе выявлено 596 случаев заражения

По последним данным, в Марий Эл выявлено 1033 случая коронавируса. На данный момент 758 зараженных выздоровели, семеро - скончались.

Отметим, что большинство зараженных - жители Йошкар-Олы (596 человек). Следующие по числу зараженных - Медведевский (137) район и Волжск (44) районы республики.

- Среди инфицированных 4 ребенка - до года, 32 - от 1 года до 6 лет, 44 - от 7 до 14 лет, 16 - от 15 до 17 лет. 87 - лица от 18 до 29 лет, 328 – от 30 до 49 лет, 332 - от 50 до 64 года. На долю лиц старше 65 лет приходится 190 случаев заболевания, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Известно, что у 280 зараженных коронавирусом нет клинических проявлений, у 422 - течение заболеваний легкое, у 278 – средней тяжести, у 53 - тяжелое.

О ТЕХ, КТО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 296 человек. Из них с пневмонией – 278, с коронавирусом - 78. В тяжелом состоянии 125 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 170, легкой степени тяжести – 1. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 140 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в региональном Минздраве.

В частности, в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечится 180 пациента, у 179 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 106 человек, в состоянии средней степени тяжести – 74. Пять пациентов на искусственной вентиляции легких, 93 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 21.

В ДРКБ лечатся 6 пациентов. Все в состоянии средней степени тяжести. С коронавирусом – 4.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

С начала пандемии в Марий Эл проведено 28 859 тестов на COVID-19.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 1151 россиян, 1137 из них контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.