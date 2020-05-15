2020-05-14T20:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 15 мая 2020 года: в городе выявлено 287 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 15 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала исследований в Татарстане проведено 83 014 тестов на COVID-19.С начала исследований в Татарстане проведено 83 014 тестов на COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии коронавируса в Набережных Челнах выявлено 287 случаев заражения. О последних 25 больных стало известно накануне.

Всего же в Татарстане было инфицировано 1980 человек, 843 из которых уже выздоровели. Есть, правда, и семь летальных исходов.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2318 человек. 24 798 человек снято с меднаблюдением, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 83 014 тестов на COVID-19.

С начала пандемии в республике досмотрено 1679 рейсов и 163 587 пассажиров.

О ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Из семи скончавшихся больных коронавирусом в Татарстане, пять - скончались в больницах Набережных Челнов. Казанский Кремль накануне прокомментировал эту ситуацию.

- Вся система здравоохранения, медработники и медучреждения, которые необходимы, задействованы в полном объёме. К сожалению, в данном случае это была категория людей, которые входят в определённую возрастную группе - так называемую группу риска. Плюс сопутствующие заболевания, которые, к сожалению, усугубились на фоне новой коронавирусной инфекции. Причина исключительно в этом, - заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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