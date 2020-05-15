Коронавирус в Казани, последние новости на 15 мая 2020 года: в городе выявлено 914 случаев заражения

С начала пандемии коронавируса в Казани выявлено 914 случаев заражения. О последних 24 больных стало известно накануне.

Всего же в Татарстане было инфицировано 1980 человек, 843 из которых уже выздоровели. Есть, правда, и семь летальных исходов.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2318 человек. 24 798 человек снято с меднаблюдением, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 83 014 тестов на COVID-19.

С начала пандемии в республике досмотрено 1679 рейсов и 163 587 пассажиров.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

Несмотря на то, что жителям Татарстана разрешили выходить на улицу без цифрового пропуска и даже гулять, им по-прежнему рекомендуют не контактировать с окружающими. А Казанский Кремль и вовсе призвал родителей не брать детей в магазины.

Накануне руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова отметила, что человек, который несет ответственность за своего ребенка и переживает за его здоровье, не станет брать его в магазин.

О ПРОВЕРКАХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Накануне в Казани прошел рейд, в ходе которого сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии, сотрудники ГИБДД и представители АТП-2 проверяли наличие масок и перчаток у пассажиров.

На дверях почти всех казанских автобусов и троллейбусов висят объявления: "Вход без маски запрещен". Надо добавить еще "и без перчаток", тогда все будет в порядке, признаются кондукторы.

В целом, по их мнению, народ уже начал привыкать и ездит в общественном транспорте в масках. С перчаткам пока не так просто - носят их еще не все. А ведь экипажу автобуса или троллейбуса и разрешено не обслуживать такого нарушителя.

Подробности о рейде - в нашем материале.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Стало известно, что за 13 мая в Татарстане к ответственности за отсутствие медицинских масок и перчаток в торговых объектах были составлены протоколы на 483 посетителей, а на еще 188 – в общественном транспорте. Мало того, за эти нарушения были пойманы 60 должностных лиц.

В общей сложности по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" были задержаны 763 человека.