2020-05-14T17:49:55+03:00
Общество

Кто в Татарстане найдет работу в 2021 - 2027 годы?

Какие специальности будут востребованы в ближайшие годы? Мнение специалистов Минтруда Татарстана
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прежде чем выбирать профессию, нужно познакомиться с реалиями рынка труда. Стоит знать, к примеру, что благодаря развитию промышленного сектора, строительства и дорожного строительства, внедрению инновационных технологий в Татарстане будет расти спрос на технических специалистов.

Будут нужны и сотрудники со средним специальным образованием, и инженеры, энергетики, специалисты сервисного обслуживания с высшим образованием, отмечают казанские профориентологи. Из-за демографической ямы нехватка многих специалистов усилится. Причем даже рабочие нужны новой формации - с высокой квалификацией, знающие сложное оборудование.

Итак, представителей каких профессий ждут на работу в ближайшие годы? Смотрим перечень востребованных специальностей, составленный Министерством труда, занятости и соцзащиты Татарстана на 2021 - 2027 годы (по направлению «высшее образование»).

Представлен большой список ИТ-специальностей: инфокоммуникационные технологии и системы связи, информационная безопасность, в том числе телекоммуникационных, автоматизированных систем, и др.

Интересующиеся организацией пространства увидят в списке градостроительство, дизайн архитектурной среды.

Среди технических специальностей в перечне встречаются относящиеся к авиастроению и эксплуатации воздушных судов.

Широко представлены направления, связанные с медициной, музыкой и шоу-бизнесом.

Какие специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие нужны экономике Татарстана в ближайшие годы, читайте в специальном выпуске «Комсомольской правды» - «Справочник абитуриента 2020».

Здесь вы найдете рекомендации профориентолога, советы, как готовиться к ЕГЭ-2020, как пройти испытания успешно, а также информацию, где можно получить выбранную профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал
В Казани на улице заметили лосенка
С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто
На улице Баумана в Казани разрешили проводить тематические ярмарки
В Чувашии лихач сбежал с места ДТП и побрился налысо, чтобы его не нашли
В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы
Жительница Татарстана призналась в ограблении 95-летней ветерана Великой Отечественной войны
В Чувашии при пожаре пострадали два человека
Лекции вместо штрафов: В Чебоксарах населению рассказывают о необходимости ношения масок
Казанский Кремль рекомендовал татарстанцам не брать детей в магазины
В Чебоксарах нашли живым пропавшего две недели назад Николая Семенова
Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавируса
В Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и легковушка: пострадали два человека
В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока
В Ульяновске в ДТП с двумя авто пострадали два человека
В Альметьевске в передвижном зоопарке бенгальская тигрица родила трех тигрят
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 18-летнюю девушку
В Татарстане пропала 51-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане мужчина прожил с телом умершей подруги полгода
В Татарстане пенсионерка на "Мерседесе" сбила насмерть пешехода
В Татарстане ожидаются заморозки
В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными
В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима