За один день в Татарстане за отсутствие масок и перчаток на улице задержали 763 человека

Во время онлайн-брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что только за прошедший день в республике без масок и перчаток на улицах были задержаны 763 человека. Напомним, с 12 мая без них появляться в магазинах, общественных местах и транспорте запрещено.

Так, за 13 мая к ответственности за несоблюдение данных правил в торговых объектах были составлены протоколы на 483 посетителей, а на еще 188 – в общественном транспорте. Мало того, за эти нарушения были пойманы 60 должностных лиц.

В свою очередь, как заявил на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции начальник УМВД Казани Александр Мищихин, в ближайшее время будет увеличено количество полицейских рейдов именно по магазинам.

По словам Мищихина, во время прошлого обхода он лично убедился в том, что далеко не все ведут торговлю с соблюдением всех указанных мер предосторожности.

При этом начальник УМВД Казани уточнил, что если человек идет один или вместе с женой и детьми, то маску можно приспустить на подбородок. Однако если речь идет не о находящихся поблизости членов семьи маску нужно надеть так, чтобы она закрывала рот и нос.