В Татарстане после начала работы детсадов "взбунтовались" дошкольники и их родители

После режима самоизоляции из-за коронавируса правительство Татарстана с 12 мая открыло детсады, и предоставило родителям право самим выбрать, посещать ли детсад до конца месяца, или не стоит. При этом от абонентской платы за посещение детского дошкольного учреждения никого не освободили - платить будут все, если официально не отказались от его посещения.

Отказываются без сохранения места в детсаду и те, кому до школы осталось всего ничего. Тем же, кому еще учиться и учиться, просто взвыли: доходов нет, зарплату многим сократили, чем оплачивать детсад?

- Муж находится на вахте, я не работаю, сижу с третьим младшим ребенком в декрете, чем платить за среднего? - расстраивается Роза Ахметшина из Альметьевска. - В республике и без того одна из самых больших оплат за посещение детьми садиков, неужели трудно понять нас, родителей, и или снизить стоимость оплаты, или не брать ее за май вовсе?

Вместе с родителями "бунтуют" и дети - за время самоизоляции маленьким непоседам так понравилось находиться круглосуточно дома, что первый день в детсаду они капризничали.

- Рев стоял даже в старший группах! - со смехом рассказывает воспитатель казанского частного детсада Лилия Галимова. - У меня соседка работает в муниципальном детсаду, мы делимся опытом, так у них тоже самое. Деток от родителей не оторвать, требуют пораньше забрать.

Хоть за время вынужденных каникул дети соскучились друг по другу, но пришлось подключать детских психологов, чтобы восстановить их интерес к детсаду. С этой задачей воспитатели справились, и уже на следующий день стресс у дошколят прошел.

- Встречаем родителей на улице, чтобы они не несли в детсад грязь или инфекцию, замеряем температуру сразу во время принятия ребенка, - рассказала воспитатель Галина Муравьева. - Вчера у нас из детской поликлиники работал детский врач, она всех осмотрела и выдала справки-допуски.