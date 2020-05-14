"Да возьмите и выкиньте его, вы же полиция!": возмущенные пассажиры в Казани потребовали выгнать мужчину без перчаток из автобуса

Сегодня, 14 мая, утром на остановке "Парк Горького " в столице Татарстана было многолюдно. И дело не только в том, что частично сняли режим самоизоляции и можно спокойно ездить по своим делам на общественном транспорте без цифрового пропуска. Просто прошел рейд, в ходе которого сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии Казани, сотрудники ГИБДД и представители АТП-2 проверяли наличие масок и перчаток у пассажиров.

Участники рейдаФото: Лика ИСАЕВА

"МОЖНО И В ЛОБ ПОЛУЧИТЬ!"

На дверях почти всех казанских автобусов и троллейбусов висят объявления: "Вход без маски запрещен". Надо добавить еще "и без перчаток", тогда все будет в порядке, признавались кондукторы.

В целом, по их мнению, народ уже начал привыкать и ездит в общественном транспорте в масках. С перчаткам пока не так просто - носят их еще не все. Хоть экипажу автобуса или троллейбуса и разрешено не обслуживать такого нарушителя, конфликтовать с пассажирами кондукторы все же не хотят.

На дверях транспорта висят объявления "Вход без маски запрщен"Фото: Лика ИСАЕВА

- Посмотрите, кто у нас работает, одни пенсионерки, - кивают они друг на друга. - Вывести из автобуса? Смеетесь? Кто нам дал такие полномочия? Тут и в лоб получить недолго!

Пассажиры к новым требованиям отнеслись с равнодушием. Большинство выполняет и носит маску и перчатки, кто-то ограничивается только маской. Вот таких "законопослушных наполовину" и выявляли сегодня сотрудники мэрии и ГИБДД.

- Я почему без перчаток, так ведь не обязательно их носить, я сегодня по радио слушал, - растерян пенсионер с тростью, которого попросили выйти из троллейбуса. - Ну что делать, как мне до дому теперь добираться?

Во время рейда вывели из автобуса пенсионераФото: Лика ИСАЕВА

- Где я эти перчатки возьму?! - возмущается еще один казанец, которому выписали административный штраф за их отсутствие.

Кстати, жители столицы Татарстана носят и медицинские перчатки, и прозрачные из набора с краской для волос, и строительные не первой свежести, и обычные демисезонные.

"ДА ВЫВЕДИТЕ ЕГО, СКРУТИТЕ И ВЫВЕДЕТЕ!"

Одного из нарушителей встретили в автобусе. Маска есть, а перчатки отсутствовали. На предложение выйти он ответил отказом. Водитель отказался продолжить рейс, пока мужчина не покинет салон.

Автобус задерживался на остановке, и тут уже возмутились пассажиры. Народ начал требовать немедленно принять меры.

- Деньги отдайте за проезд, раз не везете! - потребовала пенсионерка у кондуктора, и тут же переключилась на нарушителя. - Выходи давай, чего из-за тебя автобус задерживают?!

Пока молодежь снимала на смартфоны происходящее, а сотрудники полиции убеждали пассажира выйти на остановке, к требованию насильно вывести нарушителя подключились и другие пенсионеры.

- Да вы же полиция! Скрутите его, и выводите! Нечего народ задерживать! - поддержали они стражей порядка.

Атакованный со всех сторон нарушитель поклонился пассажирам: "Спасибо, дорогие, что поддержали!", и вышел вместе с полицейскими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/779059" frameborder="0"></iframe> Нарушения в автобусах Казани.Лика ИСАЕВА

Прежде чем выйти, мужчина поблагодарил всех пассажиров за "сочувствие"Фото: Лика ИСАЕВА

На остановке одна из прохожих, узнав причину усиленного внимания к незнакомцу, протянула ему запасные перчатки. Но это уже не спасло его от административного штрафа - мужчина может выплатить от 1 до 30 тысяч рублей.

- Каждое утро и в течение дня наши водители и кондукторы проходят контроль - им изменяют температуру, - рассказал директор АТП-2 Альберт Мухаметшин. - Сейчас мы заботимся о состоянии здоровья наших пассажиров, хотелось бы, чтобы и они заботились о своем здоровье.